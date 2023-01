Kaum steht er geschmückt im Wohnzimmer, schon macht man sich Gedanken um seine Entsorgung: der Weihnachtsbaum. Für Abhilfe sorgt nach Angaben der Stadtverwaltung der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF), der die ausgedienten Bäume im Zeitraum von Montag, 9. Januar, bis einschließlich Freitag, 20. Januar, einsammelt. Das erfolge mit einem separaten Müllwagen bezirksweise an den Tagen, an denen dort auch die Biotonne geleert werde, heißt es in der Pressemitteilung. Bäume und Tonnen müssten separat platziert werden. „Da die Weihnachtsbäume kompostiert werden, können nur vollständig abgeschmückte Bäume mitgenommen werden“, betont die Stadt. Insbesondere gelt das für Lametta und anderen Metall- oder Kunststoffschmuck. Weihnachtsbaum können außerdem kostenlos beim Wertstoffcenter (ab Freitag, 6. Januar) oder in der bereits wieder geöffneten Kompostanlage abgegeben werden. In Studernheim sammelt die CDU zusammen mit dem Förderverein der Grundschule am Samstag, 7. Januar, kostenlos Christbäume im Vorort ein. Die Initiatoren würden sich über eine freiwillige Spende freuen. Der Erlös fließe in ein soziales Projekt des Fördervereins. Die abgeschmückten Bäume müssen ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitstehen.