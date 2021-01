Am Donnerstag, 7. Januar, beginnt der EWF in Frankenthal mit dem Einsammeln von Weihnachtsbäumen. Die Aktion läuft nach Angaben der Stadt zeitlich parallel zum Entleeren der Biotonnen. Am Donnerstag sind daher die Abfuhrbezirke 10 und 11 an der Reihe. Abschluss soll am Mittwoch, 20. Januar, sein. Für Bäume und Biomüll werden verschiedene Abfuhrfahrzeuge eingesetzt; sie sollten daher separat platziert werden und so, „dass der Straßenverkehr nicht behindert wird“. Mitgenommen werden nur „vollständig abgeschmückte Bäume“ zur Kompostierung. Die Bürger können solche Bäume auch selbst kostenlos bei der Kompostanlage oder beim Wertstoffcenter abgeben. Fragen beantwortet das Bürgerbüro des EWF unter der Telefonnummer 06233 89777. Weitere Informationen sowie der neue Online-Abfallkalender sind im Netz unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.