In der Stadtbücherei wird’s weihnachtlich: Zwei Veranstaltungen in den kommenden Tagen drehen sich um das bevorstehende Fest.

Am Freitag, 3. Dezember, um 10 Uhr findet die nächste Ausgabe der Reihe „Stadtbücherei digital“ zum Thema weihnachtliche Fotobearbeitung statt. Dabei wird den Veranstaltern zufolge erklärt, wie leicht man Familie und Freunden eine Überraschung mit einer per App selbst gestalteten Postkarte bereiten könne. Die Handhabung des Smartphone-Programms sei unkompliziert und auch für Neulinge geeignet.

Kaffee und Geschichten

Am Mittwoch, 8. Dezember, ab 15 Uhr können Besucher „eine gute Stunde Weihnachten“ erleben und bei Tee, Kaffee und Gebäck entspannen und zur Ruhe kommen, verspricht das Büchereiteam. Weihnachtliche Geschichten und Gedichte sowie eine Kamishibai-Vorführung bildeten das Programm. Kamishibai ist ein kleinformatiges Erzähltheater, dessen Handlung mithilfe von Bildkarten dargestellt wird.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist laut Stadt kostenfrei. Eine Anmeldung sei erforderlich. Es gelte die 2G-Regel. Weitere Infos in der Stadtbücherei, Welschgasse 11, telefonisch unter der Nummer 06233 89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.