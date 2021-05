Die Restaurants sind zu, mehr Leute arbeiten wieder zu Hause. Was heißt das für den Einzelhandel? Wir sprachen mit Sven Stiegler (37), der gemeinsam mit seinem Bruder vier Edeka-Märkte in der Region betreibt, über überforderte Bestell-Algorithmen und begehrte H-Milch.

Wie im März gibt es jetzt wieder einen Ansturm auf Toilettenpapier. Wie kurzfristig können Sie auf so etwas reagieren?

Wir haben zwei Bestelltage in der Woche, schneller bekommen wir das dann auch nicht bei. Als es vor drei Wochen losging, haben wir sofort die Ausgabe begrenzt, damit das nicht wieder so ausartet. Wir haben immer noch genug Toilettenpapier da, aber eben nicht mehr die Mengen.

Wie viel Toilettenpapier bestellen Sie üblicherweise – und wie viel aktuell?

Wir haben vielleicht vier bis fünf Paletten im Lager. Wenn ich es komplett freigeben würde, könnte ich gerade 20 bis 30 Paletten pro Woche verkaufen. Aber so viel dürfte ich im Edeka-Zentrallager gar nicht bestellen. Da gibt es zurzeit keine Paletten mehr, sondern nur Einzelpacks.

Bestellen Sie jetzt auch schon vorsorglich mehr Mehl und Nudeln?

Nein, davon haben wir genug da. Die Regale sind bis auf ganz wenige Ausnahmen voll. Ich hoffe nur, dass die Leute jetzt nach der Verschärfung der Corona-Regeln nicht wieder anfangen, die Lebensmittelmärkte zu überfallen. Wenn jeder bewusst einkauft, funktioniert die Lieferkette. Wenn allerdings plötzlich von bestimmten Produkten die dreifache Menge nachgefragt wird, zieht das einen ganzen Rattenschwanz nach sich.

Wie versuchen Sie denn generell, Nachfrage vorauszusehen?

Wir haben eine automatische Disposition, deren Algorithmus auf dem Abverkauf der vergangenen 90 Wochen beruht. Die Technik lernt mit der Zeit auch, dass zum Beispiel an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten mehr Ware gebraucht wird. Wetter geht allerdings noch nicht. Wenn wir also im Sommer an warmen Tagen kurzfristig mehr Mozzarella brauchen, müssen wir selbst eingreifen. Und warum jetzt plötzlich Klopapier knapp wird, das versteht der Computer nicht.

Gibt es Fälle, in denen Sie sich kolossal verschätzt haben?

Ja. Im Frühjahr hat Edeka zum Beispiel Mehl aus dem Ausland bestellt, um die Lieferkette aufrecht zu halten. Als dann unsere übliche Ware wieder verfügbar war, saß das wie Blei im Regal. Da haben wir letztlich einiges an die Tafeln verschenkt.

Wie viele Handelspartner und Lieferanten haben Sie?

348. Wobei Edeka mit 95 Prozent des Gesamtvolumens der größte ist. Wir haben aber auch viele kleine, regionale Partner. Ein Honiglieferant, der nur zwei Honige im Angebot hat, der kommt eben nur alle paar Wochen mit zwei, drei Kisten.

Welches Produkt ist Ihr Verkaufsschlager?

1,5-Prozent-H-Milch unserer Eigenmarke ist das Produkt, von dem wir die größte Menge verkaufen. In diesem Jahr waren es bis jetzt schon fast 7000 Liter in unseren vier Filialen.

Was bedeuten die am Mittwoch von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen für Ihre Märkte?

Direkt sind wir davon ja nicht betroffen, bei uns bleibt alles so wie gehabt, außer, dass wir am Backstand keine Sitzgelegenheit mehr anbieten können. Aber wenn die Gastronomie geschlossen ist und mehr Leute im Homeoffice arbeiten, ändert sich das Einkaufsverhalten. Unsere Salatbar hat sich zum Beispiel seit März nicht erholt. Tupperschüsseln an der Wursttheke, das geht nicht mehr. Eigentlich wollten wir weg vom vielen Plastikmüll. Jetzt muss alles wieder verpackt sein.

Was könnte für Ihren Betrieb in den nächsten Wochen die größte Herausforderung werden?

Weihnachten. Wir hoffen, dass die Restaurants im Dezember wieder öffnen dürfen. Sonst wird es im Einzelhandel heftig. Mit den Abstands- und Hygieneregeln dürfte es dann lange Warteschlangen in den Märkten geben. Am besten, die Kunden decken sich schon vor Weihnachten gut mit Lebensmitteln ein. Wenn auch private Feiern nicht erlaubt sind, bleiben wir wohl auf unserer Weihnachtsware, die wir im März bestellt haben, sitzen. Interview: Sonja Weiher

Zur Sache: Edeka Stiegler

Als selbstständiger Unternehmer leitet Sven Stiegler gemeinsam mit seinem Bruder Benjamin vier Edeka-Märkte in der Region (in Frankenthal, Bad Dürkheim, Haßloch und Speyer). Am 19. November kommt als fünfter Markt der E-Center in Speyer mit 5500 Quadratmetern dazu. Die Mitarbeiterzahl wird dann von 240 auf 490 steigen. In der 2015 eröffneten Filiale in Frankenthal beschäftigt Stiegler 72 Mitarbeiter. Der Gesamtumsatz von Edeka Stiegler liegt bei 40 Millionen Euro. Der 37-jährige Einzelhandelskaufmann lebt mit seiner Familie in Gönnheim (Landkreis Bad Dürkheim).