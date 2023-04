Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Weihnachten saunieren und Schlittschuh laufen? In Finnland gehört das zum Feiern. Tatiana Lander aus Helsinki lebt seit über einem halben Jahrhundert in Frankenthal. Alle Jahre wieder trägt ihr Weihnachtsbaum skandinavischen Schmuck.

Den traditionellen Weihnachtsschinken Joulukinkku hat Tatiana Lander schon gekauft für ihre Söhne Erkki und Lars und deren vier Kinder: Fünf Kilo roher Schinken mit Schwarte werden dafür