Als Tatiana Zunega den Adventskalender in der RHEINPFALZ entdeckte, hat sie sich spontan gemeldet. Ihr Heimatland Chile sollte in der Serie vorkommen, findet sie. Nicht weil Weihnachtsfeste bei 30 Grad unter Palmen ihren exotischen Reiz haben. Sondern weil sie sich so gern ans Feiern in der Großfamilie erinnert.

Zehn Geschwister hat Zunega. Die Eltern Renato und Eljana mussten für ihre Kinderschar in der Nacht auf den 25. Dezember sage und schreibe elf Geschenke unter die große, mit farbigen Lichterketten