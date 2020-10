Die weibliche B-Jugend der TG Frankenthal hat sich den Titel in der Feldhockey-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gesichert. Die Entscheidung gegen den VfL Bad Kreuznach fiel allerdings erst im Penalty-Schießen. Am Ende gewann die TG 4:2 (1:1).

Es war ein hartes Stück Arbeit für den Nachwuchs der TG Frankenthal, der sich in einer Corona-bedingt verkürzten Saison den Meisterwimpel sicherte. Die weibliche B-Jugend (Jahrgänge 04/05) musste im Endspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in Bad Kreuznach antreten. Beide Mannschaften gingen von Beginn an ein hohes Tempo. Aber erst im zweiten Viertel wurde der Bann gebrochen. Die Gastgeber gingen mit 1:0 in Führung.

Die Partie war weiterhin umkämpft. Beide Mannschaften mussten jeweils nach Grünen Karten auch zeitweise in Unterzahl agieren.

Leonie Hornig gleicht aus

Die Erlösung für die Mannschaft von Trainer Christian Dopp kam im vierten Viertel durch Leonie Hornig. Sie erzielte im Nachschuss im Anschluss an eine Strafecke das 1:1. Auf beiden Seiten gab es in der Folge noch Möglichkeiten, die Partie zu entscheiden. Weitere Tore fielen allerdings nicht mehr.

Im Shoot-out hatte die TG die besseren Nerven: Laura Hilbert, Marie Sattler und Liv Schütze trafen. TG-Keeperin Fiona Weißert parierte drei Versuche des VfL. Beide Teams sind nun voraussichtlich am Wochenende 24./25. Oktober in Frankfurt bei der Qualifikation zum Abschlussturnier des Deutschen Hockeybundes (DHB) am Start. Nach derzeitigem Stand noch in Frankfurt geht es gegen die Vertreter der Verbände Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Sieger und Zweitplatzierter vertreten den Süden beim Finalturnier am 7./8. November.

So spielten sie

TG Frankenthal: Fiona Weißert - Carla Blume, Marleen Sander, Emily Behrendt, Annina Schwarz, Pauline Krüger, Maren Appel, Jana Blase, Liv Schütze, Marie Sattler, Emilia Nölte, Leonie Hornig, Laura Hilbert, Antonia Schwarz, Johanna Kneller.