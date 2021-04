Nachdem auch ihn persönlich wiederholt angebliche Mitarbeiter des US-Softwarekonzerns Microsoft kontaktiert und versucht hätten, Zugriff auf den heimischen PC zu bekommen, warnt der Leiter der Außenstelle Rheinpfalz des Weißen Rings, Karl Metzdorf, vor dieser Betrugsmasche. Die Methode schildert er so: Von einer Mobiltelefonnummer komme ein Anruf, nach kurzer Pause melde sich eine Person, die sich in recht holprigem Englisch als Microsoft-Mitarbeiter vorstelle. Es werde behauptet, etwas sei mit dem Computer oder den darauf installierten Programmen nicht in Ordnung. Der frühere Chef des Bereichs Ordnung und Umwelt bei der Stadt Frankenthal erklärt: „Gewährt man diesen Zugriff, wird durch die Täter der PC ausgespäht oder eine Schadsoftware aufgespielt.“ Die Betrüger wollten so an Bank- und Geschäftsdaten sowie Kenn- und Passwörter gelangen. Der Weiße Ring rate, „unbekannten Anrufern niemals persönliche PC-Daten mitzuteilen“.