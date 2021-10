Nicht angepasste, zu hohe Geschwindigkeit sieht die Polizei Worms als Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen im Wormser Süden. Ein 31-jähriger Wormser war gegen 6.30 Uhr von der Scheidstraße auf die B9 gefahren und wollte kurz vor der Einmündung der L523 nach links in die Ludwigstraße abbiegen, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund erhöhter Geschwindigkeit sei der Seat mit den rechten Rädern gegen den Bordstein geprallt und nach rechts von der Fahrbahn in die angrenzende Böschung geschleudert. Dort blieb er auf dem Dach liegen. Der 31-jährige Wormser habe das Autowrack unverletzt verlassen können. Am Fahrzeug ist ein Totalschaden von 5000 Euro entstanden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle bis kurz vor 8 Uhr umgeleitet.