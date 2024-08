Eigentlich sollte die Umstellung der IT-Struktur in der Friedrich-Schiller-Realschule plus, der Integrierten Gesamtschule und der Gesamtschule Robert-Schuman-Schule mit Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Wie die Stadtverwaltung nun mitgeteilt hat, konnte die mit der Umstellung beauftragte Firma die Arbeiten, „aufgrund zeitlicher, struktureller und personeller Herausforderungen“ aber noch nicht abschließen.

Mit einem fünfköpfigen Team werde aktuell mit Hochdruck an der Neueinrichtung aller funktionalen Kommunikationswege der Schulen gearbeitet. Die Stadtverwaltung habe die Firma aufgefordert, mit allen verfügbaren personellen Ressourcen die Netzwerk-Struktur für den Schulbetrieb unverzüglich instand zu setzen. Währen der Arbeiten komme es auch zu Ausfällen bei der Erreichbarkeit der Schulen.

Telefonisch und vor Ort erreichbar

„Aktuell gehen wir davon aus, dass der Dienstleister die Arbeiten in den Verwaltungen der Schulen bis spätestens im Laufe des Montags, 26. August, wieder in vollem Umfang gewährleisten kann“, wird die Bereichsleiterin für Schulen, Monica Umstadt, in der Mitteilung zitiert. Derzeit seien die betroffenen Schulen per Telefon und vor Ort erreichbar. Kontakt per E-Mail ist indessen nicht möglich.

Neue Schulanmeldungen können direkt in den Schulsekretariaten, montags bis donnerstags, 8 bis 16 Uhr, und freitags, 8 bis 13 Uhr, vorgenommen werden. Trotz derzeit nicht aufrufbarer Homepages, seien die betroffenen Schulen in der Lage, den Kontakt zu allen bisherigen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern zu halten. Möglich sei das über Kommunikationsplattformen wie Student Digital User Interface (SDUI), über die auch wichtige Informationen wie zum Beispiel die Schulbuchlisten zur Verfügung stünden.

Über Veränderungen und Neuigkeiten in Sachen Umstellung der IT-Struktur will die Stadt auf ihrer Homepage (www.frankenthal.de/schulen) informieren.