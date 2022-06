Eigentlich ist das Ostparkbad derzeit geschlossen. Doch am Dienstagvormittag waren laute Anfeuerungsrufe aus dem Bad zu vernehmen. Schüler aus fünf Grundschulen haben ihre Kräfte beim Schwimmturnier gemessen. Es hätten mehr sein können. Doch viele Kinder können mittlerweile nicht gut schwimmen.

Mischa Lautenschläger vom Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) gibt das Startsignal. Die ersten Kinder springen ins Wasser und beginnen, sich hastig fortzubewegen. Mitschüler feuern sie vom Beckenrand aus an. Kleiderschwimmen heißt die Disziplin, die sie gerade absolvieren. Nach 50 Metern ist der nächste Schüler an der Reihe, muss sich aber zuerst das T-Shirt des vor ihm schwimmenden Mannschaftskollegen überstreifen. Eine gar nicht so einfache Übung, wenn der schon ganz schön müde ist. Mit vereinten Kräften schaffen sie es.

Fünf von zwölf Grundschulen der Stadt sind am Start – die Beteiligung sei schwach, räumt Stefanie Lukas, Sportfachberaterin der Frankenthaler Grundschulen, ein. Mit dabei waren die Erkenbert-Schule, die Friedrich-Ebert- und die Neumayerschule, die Grundschulen aus Mörsch und des PIH. Lukas führt die geringe Beteiligung auf die Corona-Pandemie zurück. Bei Absagen habe sie oft gehört, dass die Grundschulen nicht ausreichend geübte Schwimmer zur Verfügung hätten.

Defizite kaum aufzuholen

Zehn Schwimmer waren pro Mannschaft vonnöten. Bei kleinen Grundschulen wie der in Studernheim, sei es auch schon vor der Pandemie einmal vorgekommen, dass sie diese Zahl nicht zusammenbekam. Aber so viele Absagen seien nicht üblich, berichtet Lukas. Denn Sportfeste fänden immer einen guten Anklang. Die Ursache ist für sie klar: In der Pandemiezeit sei nicht ausreichend Schwimmunterricht möglich gewesen. Und so schnell ließen sich die Defizite gerade beim Schwimmen nicht aufholen.

Die Kinder müssten sich ans Wasser gewöhnen, die Angst verlieren. Auch die Ausdauer zu trainieren, brauche Zeit. Das sei mit drei, vier Stunden nicht zu realisieren. Und es bringe nichts, wenn die Schüler bereits nach 25 Metern ausgepumpt das Wasser verlassen müssten. Das frustriere nur. Die ganze Veranstaltung solle ja auch Spaß machen.

Grundschule Mörsch siegt

Neben dem Kleiderschwimmen messen sich die Teams im Streckentauchen, und beim Dauerschwimmstaffelwettbewerb. Bei Letzterem drehen die Schüler zehn Minuten lang ihre Runden im Wasser. Immer wenn sie an den Ausgangspunkt zurückkehren, dürfen sie ein Klötzchen in einen Korb werfen. Dank Unterstützung der Stadtwerke durften die Schulen ihren Wettbewerb noch im Hallenbad absolvieren, das ja eigentlich schon geschlossen ist, weil das Freibad lockt. Imm Strandbad habe der Wettbewerb im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden müssen, berichtet Lukas. Gewonnen hat den Wettbewerb in diesem Jahr die Grundschule Mörsch, vor dem PIH, der Friedrich-Ebert-, der Erkenbert- und der Neumayerschule.