Das Bäckereiensterben in der Region Frankenthal geht weiter. Zum Monatsanfang hat sich in Lambsheim die Famile Hornbach von ihren Kunden verabschiedet.

Der Aushang an der Ladentür lässt erahnen: Ralf und Hildegard Hornbach geben ihre Bäckerei/Konditorei in der Jahnstraße in Lambsheim nicht gern auf. Man bedauere diesen plötzlichen Schritt, heißt es da, aber „aufgrund schwerer Erkrankung“ müsse der Betrieb dauerhaft geschlossen werden. Mit „dauerhaft“ muss „für immer“ gemeint sein, denn der Dank an treue Kunden und für schöne Begegnungen in all den Jahren klingt nach endgültigem Abschied. Die Festnetznummer ist nicht mehr besetzt, im Schaufenster wahren Frühlingsdeko und Kaffeepäckchen den Schein. Kein traditionell gebackenes Landbrot mehr und keine Dampfnudeln wie aus Omas heimischer Pfanne.

Handwerksbetrieb in zweiter Generation

Bäckermeister Ralf Hornbach und seine Frau führten den 1962 gegründeten Betrieb in zweiter Generation seit 1994 am Hauptsitz in der Jahnstraße und bis nach deren Ausbau auch in der Ladenpassage Alte Mälzerei. Noch im Oktober 2025 versicherte der Firmenchef gegenüber der RHEINPFALZ, mit der betriebswirtschaftlichen Lage zufrieden zu sein, von einer Schließung war damals nicht die Rede. Er sagte aber auch: „Wir arbeiten jeden Tag mindestens zwölf Stunden. Wer will das heutzutage noch machen?“ In Lambsheim gibt es jetzt nur noch einen Handwerksbetrieb für Backwaren: die Firma Jülly im Rewe-Markt und in der Maxdorfer Straße.