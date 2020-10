Wegen Bauarbeiten an einer Gashochdruckleitung in der Benderstraße und am Kreuzungsbereich Frankenstraße/Benderstraße kommt es bis zum 11. November zu Teilsperrungen in beiden Straßen. Darauf hat die Stadtverwaltung Frankenthal hingewiesen. In der Frankenstraße werden zwischen dem Schwarz-Weiß-Gelände und dem Kreuzungsbereich Benderstraße die Fahrbahn halbseitig und der Gehweg voll gesperrt. Die Frankenstraße wird zwischen der Benderstraße und der Mahlastraße für die Dauer der Arbeiten zur Einbahnstraße in westlicher Fahrtrichtung (Zufahrt nur über die Benderstraße).

Da die neue Gashochdruckleitung im Bereich des Parkstreifens auf der Ostseite der Benderstraße, zwischen der Frankenstraße und der Carl-Spitzweg-Straße, verläuft, werden der Gehweg auf der Westseite und die Querung der Fahrbahn in diesem Bereich ebenfalls gesperrt. „Der Verkehr aus beiden Fahrtrichtungen ist nicht beeinträchtigt, da die Arbeiten mit wechselnden halbseitigen Fahrbahnsperrungen durchgeführt werden“, erklärt die Verwaltung. Mit Rückstaus sei aber zu rechnen.