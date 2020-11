Mit einem uralten Trick erbeutete ein Mann am Samstagmittag 20 Euro. Er hatte in der Matthias-Grünewald-Straße in Frankenthal eine 61-jährige Frankenthalerin gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könne. Als die Frau ihre Geldbörse öffnete, griff der Betrüger hinein und nahm sich einen 20-Euro-Schein. Der Dieb mittleren Alters flüchtete zu Fuß.