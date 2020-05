Unbekannte Betrüger haben einem 63 Jahre alten Frankenthaler am Freitagvormittag im Umfeld des Wochenmarkts mit einem Wechseltrick 120 Euro in bar abgeluchst. Der Mann war am Rathausplatz angesprochen worden, ob er Geld wechseln könne. Bei diesem Vorgang gelang es dem mutmaßlichen Dieb, unbemerkt ins Portemonnaie des 63-Jährigen zu greifen. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.