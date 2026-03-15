Vom Gymnasium in die Realschule zu wechseln, muss kein Makel in der Biografie sein. Der Frankenthaler Yannik Busch ist an der „Ebert“ erst aufgeblüht – und ist heute Meister.

„Mir hätte nichts Besseres passieren können, als an die Friedrich-Ebert-Realschule plus zu wechseln.“ Dessen ist sich Yannik Busch sicher. In der neunten Klasse war der heute 24-Jährige vom Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal in die Realschule gewechselt. „Das Gymnasium sollte sich als eine Nummer zu groß für mich erweisen, da habe ich mich ab der fünften Klasse jahrelang durchgekämpft.“

Nach dem ersten Halbjahr in der Neunten fiel dann der Entschluss, die Schule zu wechseln. „Und plötzlich bekam ich die ersten Tests mit einer Zwei zurück, das war schon ein gutes Gefühl.“ Gute Arbeiten anstatt Notenfrust, Selbstbewusstsein anstatt Nachhilfe – der damals 14-Jährige hatte lang vermisste Erfolgserlebnisse. Und mit massiver Förderung durch die Friedrich-Ebert-Realschule plus (FES) hat er seitdem eine bemerkenswerte berufliche Entwicklung hingelegt.

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Yanniks Mutter hatte die RHEINPFALZ auf dieses Positivbeispiel aufmerksam gemacht, nachdem wir von einem Sechstklässler berichtet hatten, der sich trotz Realschulempfehlung durchs Gymnasium quält. Auch weil die Eltern sich scheuen, die Realschule am Pilgerpfad in Betracht zu ziehen. Ihr Junge ist kein Einzelfall, ist sich die Mutter sicher. Allein in seiner Klasse sei ihr eine Handvoll Kinder in einer vergleichbaren Lage schulischer Überforderung und mangelnder akzeptabler Alternativen bekannt.

Weil Eltern in Frankenthal weder an der überlaufenen Robert-Schuman-IGS noch an der beliebten Schiller-Realschule plus einen Platz ergattern konnten, nutzten sie die Möglichkeit, in der zweijährigen gymnasialen Orientierungsstufe die Chancen einer Persönlichkeitsentwicklung auszuloten. Wenn es am Ende der sechsten Klasse nicht für eine Versetzung reicht, geht die Suche nach einem Realschulplatz von vorne los. Auf die Schulart hat ein Kind prinzipiell einen Anspruch, auf eine konkrete Wunschschule jedoch nicht.

Motivationsschub vom Schulleiter

Dass es in Yannik Buschs Fall damals anstatt des AEG die Ebert am Jakobsplatz werden würde, hat ihn weniger umgetrieben. „In dem Alter habe ich mir andere Gedanken gemacht: Verliere ich meinen Freundeskreis aus den Augen? Ist der Weg zum Abitur oder Studium komplett verbaut?“ Anstatt lange über solche Fragen grübeln zu müssen, bekam er unerwartet positive Antworten. „Ich konnte plötzlich mitarbeiten im Unterricht. Mit dem Wissensvorsprung aus dem Gymnasium konnte ich gut mithalten, Schule hat plötzlich Spaß gemacht.“

Mehr noch: Stephan Hirt, der langjährige FES-Schulleiter, der vorigen Sommer in den Ruhestand verabschiedet worden ist, hatte den jungen Mann unter seine Fittiche genommen. „Seinem Zuspruch und seiner Wertschätzung habe ich es zu verdanken, dass ich 2018 eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei KSB beginnen konnte“, bedankt sich der FES-Jahrgangsbeste. Die früher als Dreher bekannte Fachkraft fertigt Präzisionsteile mit Verfahren, bei denen Späne abfallen – durch Drehen, Fräsen oder Schleifen. Bei dem Pumpen- und Armaturenhersteller sind es maschinengesteuerte Komponenten für Kraftwerkspumpen.

Industriemeister mit Auszeichnung

In der Johann-Klein-Straße hat Busch eine steile Karriere hingelegt: 2022 Landesbester unter rund 150 Auszubildenden, zwei Jahre später die Prüfung zum Industriemeister mit Auszeichnung bestanden. „Auch dank der Ermutigung durch meine Vorgesetzten“, bedankt sich der junge Mann. Nun überlegt er, sich zum Betriebswirt oder Ingenieur weiterzubilden. Fest steht für den gebürtigen Heuchelheimer derzeit nur, dass er in der Region verwurzelt bleiben will.

„Die Ebert-Realschule hat mich aufgefangen“, blickt er dankbar zurück. „Ich musste meine Zeugnisse nicht mehr verstecken, mein Leben war nicht mehr von ständigem Leistungsdruck bestimmt.“ In einer familiäreren Schulatmosphäre sammelte Busch erste Erfolgserlebnisse, tankte Selbstbewusstsein und Motivation. „Mit den Noten aus dem Gymnasium wäre ich nicht so weit gekommen.“