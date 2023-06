Vier Tage nach einer Störung der Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim haben die Stadtwerke Frankenthal am Dienstag über die Hintergründe informiert. Demnach kam es am Freitag, 9. Juni, gegen 11.30 Uhr und noch einmal am frühen Samstagmorgen im Wasserwerk Großniedesheim zu einem Druckeinbruch, weil eine Zwischenpumpe im Brauchwasserkreislauf defekt war.

Pumpen schalten sich automatisch ab

Die Folge sei ein Wasseranstieg in der Netzpumpenhalle gewesen, was zur Abschaltung der Pumpen geführt habe, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Das bekamen die Haushalte in der Verbandsgemeinde (außer in Lambsheim) laut Stadtwerke dadurch zu spüren, dass aus den Leitungen wenig bis kein Wasser mehr kam. Der Bereitschaftsdienst habe die Störung beide Male innerhalb von 30 bis 45 Minuten behoben. „Über unsere sozialen Medien haben wir unmittelbar nach der Störung die ersten Informationen veröffentlicht“, teilt die Geschäftsführung auf Anfrage mit.