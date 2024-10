Eine Wasserstofftankstelle ist am Dienstag von der Firma H2 Mobility und der BASF auf Frankenthaler Gemarkung in Betrieb genommen worden. Die Tankstelle liegt verkehrsgünstig unmittelbar an der A6 und der B9 am „Edigheimer Schlag“ südwestlich der BASF-Kläranlage.

Die neue Wasserstofftankstelle markiert in der Region einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur klimaneutralen Mobilität. So war der Tenor mehrerer