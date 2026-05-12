Wasserschieber und Hydranten in Beindersheim, Großniedesheim und Kleinniedesheim werden bald geprüft. Es geht um die Wasserversorgung.

Die Firma Aqua Service prüft im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal turnusmäßig Wasserschieber und Hydranten. Die Arbeiten finden ab Montag, 11. Mai, in Beindersheim, Großniedesheim und Kleinniedesheim statt und sind voraussichtlich bis Ende Juni 2026 abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Während des Einsatzzeitraums sind die Mitarbeiter der Firma Aqua Service im Ortsgebiet unterwegs, um die Anlagen zu kontrollieren und deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die regelmäßigen Prüfungen sollen eine zuverlässige Wasserversorgung gewährleisten.