Ein Wasserschaden an der Decke ist der Grund dafür, dass die städtische Kindertagesstätte Carl-Spitzweg-Straße bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Nach Angaben der Verwaltung ist der Schaden bei einer Kontrolle am Donnerstag entdeckt worden. Weil Messungen vorgenommen werden mussten, war die gesamte Einrichtung am Freitag geschlossen, berichtet die Stadt. Am Montag und Dienstag kommender Woche werden der Mitteilung zufolge die Kinder berufstätiger Eltern in Räumen der Kita Am Strandbad betreut. Um den Schutz vor Corona-Infektionen und deren mögliche Verbreitung zu gewährleisten, würden die Kinder der beiden Einrichtungen getrennt voneinander betreut. Wie es weitergeht, wird laut Verwaltung entschieden, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen. Mit diesen rechne man Anfang der Woche.