Wegen eines Wasserrohrbruchs ist für die Kinder der Friedrich-Ebert-Grundschule am Dienstag der Unterricht ausgefallen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Schaden war demnach am Montagabend festgestellt worden. Weil infolgedessen die Hauptversorgung des Gebäudes am Jakobsplatz unterbrochen werden musste, sei auch die Realschule plus betroffen gewesen, so die Stadt. Dort habe der Unterricht erst ab der dritten Stunde starten können. „Dank der schnellen Reparatur des Schadens durch die Stadtwerke Frankenthal“ könne an beiden Schulen im Pilgerpfad am Mittwoch, 22. Dezember, der gewohnte Betrieb weitergehen. Auch die Mensa der Grundschule ist laut Stadt dann wieder nutzbar.