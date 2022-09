[aktualisiert um 14 Uhr] Ein Schaden an der Leitung war der Grund dafür, dass es am Dienstag zeitweise kein Wasser auf dem Hauptfriedhof gibt. Betroffen waren laut Verwaltung auch die öffentlichen Toiletten sowie die Trauerhalle. Die Reparaturen an dem defekten Wasserschieber wurden bis zum frühen Nachmittag erledigt. Ursache für den Schaden war laut Stadt vermutlich Verschleiß.