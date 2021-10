Auch in der Saison 2021/2022 muss der Karnevalverein Mörscher Wasserhinkele auf seine Prunksitzungen und andere gesellige Zusammenkünfte verzichten. Sofern es die Corona-Regeln erlauben, sollen aber kleinere Angebote gemacht werden.

Nicht nur wegen der begrenzten Zuschauerzahl, sondern auch, um die Mitglieder zu schützen, darunter viele Kinder, die noch nicht geimpft werden können, ist ein „normales“ Fasnachtsvergnügen erst wieder für 2023 geplant. Das teilten Vorsitzender Eckhart Bischofsberger und Vize Joachim Gasbarri in der Mitgliederversammlung vergangene Woche mit. Die Garden hätten wieder angefangen zu trainieren und sollen die Möglichkeit bekommen, bei kleinen Zusammenkünften ihr Können zu zeigen.

„Es ist schwer gefallen, die Entscheidung für ein weiteres Jahr ohne Prunksitzungen zu fällen“, betonte Gasbarri. Dennoch sei für den 11. November die traditionelle Machtübernahme im Mörscher Bürgergarten geplant, mit Stehtischen, Getränken und Gegrilltem sowie anschließendem gemütlichem Beisammensein im ASV-Sportheim, so Sitzungspräsident Bastian Lutz. „Wir werden wenige kleine Treffen organisieren“, langfristig planbar sei wegen der Pandemie leider wenig, betonte Lutz. „Wir wollen die unbeliebte Pause nutzen, um neue Ideen zu entwickeln“, sagte Bischofsberger.

Umzug am 26. Februar

Die Stadtverwaltung plane für 26. Februar 2022 einen Fasnachtsumzug, die Wasserhinkele haben ihre Teilnahme angemeldet genauso wie beim Strohhutfest, sollte es stattfinden, so Gasbarri. Nach heutigem Stand werde es nach dem Umzug keine Party auf dem Rathausplatz geben. Die Machtrückgabe solle am 2. März im Bürgergarten sein, mit Heringsessen beim ASV. Der ehemalige Sitzungspräsident und Vize Frank Odenwälder wunderte sich, dass diese Treffen trotz Ausfall der Prunksitzungen stattfinden. „Die Fasnachtszeit ist ja trotzdem, auch wenn wir nicht wie normal feiern können“, konterte Gasbarri. Viele Fasnachtsvereine seien nicht zufrieden damit, dass der Bund Deutscher Karneval (BDK) keine einheitlichen Vorgaben mache, meinte Bischofsberger.

Dem Verein gehören aktuell 367 Mitglieder an, es habe nur drei Austritte seit 2019 gegeben. Dies zeige die Verbundenheit mit dem Verein, so der Vorsitzende. Er dankte allen, die sich in der Vergangenheit engagierten und jetzt „die Stange halten“. Wirtschaftlich habe die Ausnahmesituation keine zu großen Spuren hinterlassen. Die Einnahmen 2019 betrugen 102.062 Euro, die Ausgaben 103.344. Im Jahr 2020 standen den Einnahmen von 53.213 Ausgaben von 37.341 Euro gegenüber. Die Faschingsplanung für 2023 liege bereits vor, so der Vorstand. Weil es keine Bewerber gab, konnten weder ein Sitzungsvizepräsident noch ein Schriftführer gewählt werden.