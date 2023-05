Mit einem neuen, deutlich verjüngten Vorstand startet der Karnevalverein Mörscher Wasserhinkele in die Zukunft. Der bisherige Vize Joachim Gasbarri wurde zum Vorsitzenden gewählt. Seinen Abschied aus dem Führungsteam nahm Eckhart Bischofsberger. Auch der lange vakante Posten des stellvertretenden Sitzungspräsidenten konnte besetzt werden.

Eigentlich wollte Gasbarri ebenso wie Bischofsberger und der langjährige Schriftführer Jürgen Weyrauch nicht mehr im Vorstand tätig sein, alle drei hatten das bereits im vergangene Jahr angekündigt. Nach dem damaligen Appell an die Mitglieder, sich für die Vorstandsarbeit zur Verfügung zu stellen, meldete sich ein Team – so konnten alle Posten besetzt werden. Verknüpft war das mit dem ausdrücklichen Wunsch, Gasbarri möge an der Spitze der Wasserhinkele stehen. Diesem eindringlich geäußerten Wunsch wollte er sich nicht widersetzen. Sein Herz hänge sehr am Verein, sagte neue Vorsitzende.

Bischofsberger betonte, dass er 25 Jahre Verantwortung übernommen habe und es ihm wichtig sei, diese an jüngere Leute mit neuen Ideen weiterzureichen. Der bisherige Vorsitzende zählt zu den 18 Gründungsmitgliedern der Wasserhinkele, die inzwischen 365 Köpfe zählten. Die pandemiebedingten Veranstaltungsausfälle hätten sich auf die Finanzen ausgewirkt. Glücklicherweise hätte die zurückliegende Kampagne wieder viele Besucher zu vier Prunksitzungen und Kinderfasching gelockt. Kassierer Vasco Dosch sagte, dass 2021 ein Plus von 4100 zu verzeichnen war für 2022 ein Minus von 11.252 Euro. Er sei aber zuversichtlich, dass es durch Veranstaltungen wie dem anstehenden Strohhutfest bald wieder Überschüsse gebe.

Spender für Kostüme gesucht

Für die Garden und die Schautänzerinnen werden neue Kostüme benötigt, berichete Joachim Gasbarri. der Kostenrahmen bewege sich zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Es gebe bereits Sponsoren und Spender, aber weitere Unterstützung sei unbedingt notwendig.

Ein Sommerfest ist gemeinsam mit dem ASV Mörsch für 1. und 2. September geplant, dazu einige interne Feste, um mehr junge Leute zu gewinnen. Am 11. November steht die Machtübernahme mit Ordensfest an, am 19., 20. 26. und 27. Januar 2024 folgen die Prunksitzungen. Am 21. Januar sei der Kinderfasching terminiert, so Gasbarri. Bei dem am 10. Februar kommenden Jahres vorgesehenen Fasnachtsumzug in Frankenthal wolle man einen Ausschank auf dem Rathausplatz betreiben.

Vorstand

Vorsitzender: Joachim Gasbarri; Stellvertreter: Markus Ziehl; Kassierer: Vasco Dosch; 2. Kassierer: Jochen Baumann; Schriftführerin: Ann-Sophie Willius; 2. Schriftführerin, Martina Tremmel; Sitzungspräsident: Bastian Lutz; Vizepräsident: Hugo Seber; Kultur und Event: Sabrina Tack.