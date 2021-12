Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Samstag gegen 18.30 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Pkw in der Hanns-Fay-Straße beobachtet haben. Dem Bericht der Beamten zufolge hat ein bislang unbekannter Täter aus einem Mehrfamilienhaus einen mit Wasser gefüllten Beutel auf einen vor dem Gebäude parkenden schwarzen Audi geworfen. Dadurch wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130.