Mit fast 42 Prozent der Stimmen ist die Freie Wählergruppe in Frankenthal nach dem Sensationssieg von Nicolas Meyer (FWG) bei der OB-Wahl 2023 bei der Stadtratswahl erneut die große Gewinnerin. Auch in den Vororten ist die FWG künftig stark vertreten. Im Interview mit Sonja Weiher spricht Fraktionschefin Tanja Mester über hohe Erwartungen der Bürger und neue Herausforderungen.

Was hat die Frankenthaler Freien Wähler bei der Kommunalwahl so stark gemacht?

Natürlich auch der Rückenwind aus der OB-Wahl. Aber in erster Linie war es für