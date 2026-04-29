Eine umfangreiche Bestandsaufnahme zeigt, wie es um den Vereinssport in Frankenthal und die Förderung der Stadt bestellt ist. Doch wie verteilt sich diese Unterstützung?

Der 17-seitige Bericht zum Vereinssport in Frankenthal und zur Förderung durch die Stadt wurde im Sportausschuss vorgelegt. Er weist im Vergleich zum Vorjahr keine grundlegenden Veränderungen auf. Mit 48 Sportvereinen und 13.388 Mitgliedern sind die Zahlen weitgehend konstant geblieben – für Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) ein Indiz für die Kontinuität und Verlässlichkeit der Vereinslandschaft. Als einen wichtigen Schritt zu mehr Planungssicherheit bezeichnete er die Sportstättenanalyse, mit der erstmals eine klare Priorisierung für die anstehenden Sanierungen geschaffen worden sei.

Mit rund 701.000 Euro lagen die Ausgaben für die Unterhaltung der Sportstätten um 33.000 Euro höher als 2024. Hauptursachen waren höhere Aufwendungen für Wasser und Abwasser sowie gestiegene Pflegekosten für die Anlagen, die vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) in Rechnung gestellt wurden. Sehr aufwendig – und damit kostenintensiver – gestaltete sich die Baumpflege.

Zwei Vereine feierten Jubiläum

Auf konstant hohem Niveau bewegte sich das Engagement der Stadt bei der Sportförderung. Knapp 113.000 Euro wurden als direkte Zuschüsse ausgezahlt. Davon entfiel allein knapp die Hälfte auf Beihilfen für die Unterhaltung eigener Sportstätten, von denen 15 Vereine profitierten. Die VT und TG Frankenthal kamen dabei am besten weg. Auch die finanzielle Unterstützung des Nachwuchses wurde nicht vernachlässigt. Die Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten für die Jugendabteilungen summierten sich auf rund 13.000 Euro. Darüber hinaus wurden der VfR Frankenthal und der ASV Mörsch, die beide ihr 125-jähriges Bestehen feierten, mit Jubiläumsgaben bedacht.

Die städtische Beteiligung an der Sanierung und Modernisierung von Vereinsimmobilien schlug mit 40.000 Euro zu Buche. Zuschüsse erhielten die VT Frankenthal (20.000 Euro), die DJK Sportfreunde Eppstein-Flomersheim (15.000 Euro) und der Schwimmverein (5.000 Euro).

Einiges für das Jahr geplant

In einem Ausblick schlüsselt der Sportbericht die in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen auf: die Verleihung der Sportabzeichen in der Aula der Gymnasien am 16. Mai, die Vereinskonferenz am 21. Mai, der Strohhutfestlauf am 7. Juni und die Mini-Olympiade bei der VT Frankenthal am 7. und 8. August. Daran schließen sich der Tag der Vereine am 3. Oktober und die Sportlerehrung beim Bürgerempfang im Congressforum am 23. Oktober.