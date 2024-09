Vier Tage lang wird Ende September die Kirchweih in Studernheim gefeiert. Bereits jetzt sind die Vorbereitungen in vollem Gang. Besucher dürfen sich in dieser Zeit nicht nur auf Bewirtung und Live-Musik freuen, auch der Kerweumzug wird durch den Ort ziehen. Bei einer Laufveranstaltung kommen Sportler auf ihre Kosten und am Sonntagabend erwartet die Besucher eine besondere Überraschung am Kerweplatz.

194 Helferschichten hat die Studernheimer Arbeitsgemeinschaft aufgerufen, um den Besuchern der Kerwe von Freitag bis Montag, 27. bis 30. September, ein zwangloses Zusammensein zu ermöglichen. Am vergangenen Donnerstag gingen bereits die ersten Kerwebuttons über die Theke, genau wie Kerwebausteine. Beim Kauf der Bausteine ist dieses Jahr ein besonders attraktiver Hauptpreis zu gewinnen: eine Ballonfahrt mit dem „Ballonteam Friesenheim“. Auch Kerwemaid und -borsch stehen schon bereit. Mit Lara Czerny und Marco Hannappel haben sich zwei waschechte Studernheimer gefunden, die das Amt „für ihren Ort gerne ausfüllen“, wie sie beide einhellig berichten.

Los geht es am Freitag, 27. September, 16 Uhr, mit dem Start des Festbetriebs. 17 Uhr erfolgt das Aufstellen des Kerwebaums, im Anschluss wird die Kerwe ausgegraben. Neu ist in diesem Jahr die Jugenddisco von 19 bis 22 Uhr.

Der Umzug startet Samstag, 14 Uhr, an der Sonnenstraße und zieht über das Neubaugebiet bis zum Kerweplatz an der Eichwiesenstraße. Danach, 17 Uhr, eröffnen Kerwemaid und -borsch das Fest mit der „Kerweredd“, anschließend steht der Fassbieranstich mit Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) an. An beiden Tagen gibt es Live-Musik: Freitag steht „DJ Snoopy“ am Mischpult, Samstag führen „True Survivor“ mit Rock-Hits durch mehrere Jahrzehnte der Rock-Geschichte.

Der Sonntag ist Familientag und beginnt mit einem Kerwegottesdienst in der Kirche. Danach spielen zum Frühschoppen auf dem Kerweplatz die „Pfälzer Blasmusikanten“ auf. 5,4 Kilometer lang ist die Strecke für die Laufveranstaltung um 12.30 Uhr mit Start am Sportverein Studernheim. Etwa eine Viertelstunde vorher dürfen Bambini (bis neun Jahre) ganz spontan erste Erfahrungen im Laufen über 500 Meter sammeln. Möglichkeiten zum Umziehen und anschließenden Duschen sind vor Ort vorhanden. Neben professioneller Zeitnahme unterstützt den Lauf auch das Deutsche Rote Kreuz durch medizinische Erstversorgung bei Bedarf.

Sportlich geht es um 15.30 Uhr beim Kerwespiel weiter. Die erste Mannschaft des Sportvereins (SV) Studernheim tritt gegen die zweite Mannschaft der MSV 1903 Ludwigshafen an. Ab 18 Uhr präsentiert DJane Jasmin Perret im Festzelt Schlager, Rock und „Palzpop“. Der Höhepunkt der Kerwe steht zur Dämmerung bevor, um 20 Uhr werden am Feld des Kerweplatzes zu entsprechender Musik Heißluftballons zum Glühen gebracht.

Am Montag beginnt der Festbetrieb um 15 Uhr mit dem Seniorennachmittag, den Günter Maier musikalisch begleitet. Und um 19 Uhr ist Verlosung der Tombola mit dem Hauptgewinn, einer Fahrt im Heißluftballon.