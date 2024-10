Bauarbeiten bergen Überraschungen. So geschehen in Studernheim Anfang September. Der Fund nahe der St.-Georgs-Kirche: menschliche Knochen, die zur Untersuchung in die Rechtsmedizin in Mainz kamen. Vermutlich hängt der Fund mit einem Friedhof zusammen, der sich früher neben der Kirche befand. Was noch über den Fund bekannt ist, lesen Sie hier.