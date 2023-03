Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einsam an der Mauer sitzt er da, der junge Matrose mit dem Schifferklavier. Moos hat sich an vielen Stellen auf dem Naturstein breitgemacht. Doch es könnte schlimmer kommen: Der Namensgeber der Siedlung ist in seiner Existenz bedroht.

Der Matrose mit dem Schifferklavier sitzt auf seinem Sockel an der Ecke Leuschnerstraße direkt am Eingang zum Freie-Turner-Platz. Die Doppelhaushälfte, an der er lehnt, soll durch einen zweigeschossigen