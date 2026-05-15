An zwei Vormittagen hatte die 5. Jahrgangsstufe am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) einen besonderen Gast: einen der Autoren der Jugendbuchreihe „Die drei ???“.

Was die „Fünf Freunde“-Bücher von Enid Blyton in den 1950/60er-Jahren waren, sind die „Die drei ???“-Bücher bis heute. Seit fast 60 Jahren sind die Abenteuer der jugendlichen Kultdetektive ein Renner. Über 230 Bände gibt es mittlerweile. Christoph Dittert, Jahrgang 1974 und seit Beendigung seines Studiums (Germanistik, Literatur- und Buchwissenschaft) als Autor im Hauptberuf tätig, ist seit 2011 an der Serie beteiligt, hat – aktuell zum Fußball-WM-Jahr – gerade den Band „Fußball-Skandal“ beigesteuert.

Und seit 15 Jahren liest er an Schulen und beantwortet geduldig alle Fragen des jungen Publikums. Am AEG war der Besuch des in der Pfalz wohnhaften Schriftstellers dieses Mal in die Aktionen der Lesewochen eingebunden. Die Schüler waren also bestens auf Bücher konditioniert und auf das Auftreten eines „echten Autors“ gespannt. Kein Wunder, dass Ditterts Eingangsfrage, wer denn alles die Buchreihe kenne, mit fast 100 Prozent Handzeichen beantwortet wurde.

Fragen zum Werdegang

Der kurze Lesevortrag aus einem seiner letzten Bücher (mit ergänzenden Infos zum hier verarbeiteten Thema) war der Einstieg in eine intensive Fragestunde, die ein umfassendes, aufmerksames Interesse der Zuhörerschar widerspiegelte, die viermal aus jeweils zwei Klassen der achtzügigen Jahrgangsstufe bestand. Da ging’s natürlich um den Werdegang des Autors von seinen ersten öffentlichen Schreibversuchen (schon im Alter von zehn Jahren) bis heute, um seine Motivation zum Schreiben, den Zugriff auf die notwendigen Ideen und Themen für seine Bücher sowie insbesondere auch den Zeitaufwand pro Buch beim Schreiben (die Spekulationen reichten hier von einer Woche bis zu zwei Jahren).

Auch persönliche Fragen blieben nicht aus: Lieblingsbuch (Stephen Kings „Es“), bevorzugter Rückzugsort bei drohender Schreibblockade (Azoren), natürlich auch der finanzielle Anteil pro Buch (unter einem Euro pro verkauftem ???-Band, war die überraschende Antwort). Auf manch außergewöhnliche Frage musste schnell reagiert werden, wobei Dittert dabei auf seinen jahrelangen Erfahrungsschatz zurückgreifen konnte.

Schon rund 300 Publikationen

Interessiert wurde das literarische Spektrum registriert, das Christoph Ditterts Werksliste aufweist: Insgesamt rund 300 Publikationen (teils auch unter dem Pseudonym Christian Montillon) in circa 20 Jahren. Auch für ältere Leser und Erwachsene sind viele Titel konzipiert; der Autor ist sehr stark im Bereich der Phantastischen Literatur engagiert, unter anderem in der Reihe Perry Rhodan. „Die drei ???“ stellen aber, wie der Autor zugibt, ein recht angenehmes Stadtbein dar. Etliche Bände wurden in andere Sprachen übersetzt und auch für Hörspiele dienten schon einige Dittert-Bände als Vorlage.

Die am Lesetisch vorgezeigten Exemplare machten allerhand Eindruck bei der Schülerschar. Da wollte eine Schülerin, die den gerade aktuellen „Drei ???“-Film schon gesehen hatte, natürlich auch vom Autor wissen, ob schon eines seiner Bücher verfilmt wurde. „Nein, einen Film gibt es da noch nicht“, war die Antwort. „Vielleicht kommt das noch irgendwann, das wäre schon was Tolles für mich“, gab Dittert zu. Immerhin kenne er aber einige der Hörspielsprecher persönlich, ebenso wie die derzeitigen anderen Autoren der Reihe.

Abschließend gab’s die obligatorischen Autogrammkarten für alle Anwesenden; dazu wurden Bücher verkauft und signiert. Viele Kinder waren auch an einem Selfie mit dem Autor interessiert, wobei Christoph Dittert alle Wünsche geduldig erfüllte. Sein nächster Frankenthal-Besuch im kommenden Jahr steht bereits auf der To-do-Liste.