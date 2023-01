Viele gute Platzierungen: Die Ergebnisse der TG Frankenthal bei der Hallen-Leichtathletik-Pfalzmeisterschaft im Überblick.

Ludwigshafen/Frankenthal. In der Altersklasse M12 lief Jan Dörr die 800 M in 2:45,61 Minuten und wurde Pfalzmeister. Sophie Weis stieß die Drei-Kilo-Kugel 7,38 Meter weit und wurde ebenfalls W12-Pfalzmeisterin. Platz zwei erzielte Nico Mathy (M12, alle TG Frankenthal) im Hochsprung mit übersprungenen 1,37 Meter. Auf dem Treppchen stand auch Alessia Burkhardt über die 60 Meter Hürden wie auch im Hochsprung. In der Altersklasse W13 lief sie über die Hürden 11,06 Sekunden und erreichte im Hochsprung 1,34 m. Dies bedeutete jeweils den dritten Platz.

Viele im Endkampf

In den KILA-Wettbewerben gewann die TG Frankenthal ebenfalls zweimal. So siegte Anna Wenzel in der W11 im Medizinballstoßen mit 7,23 Metern. Martin Atanasov (M10) sprang 3,82 Meter und war bester Weitspringer. Über 50 Meter lief er in 8,15 Sekunden auf Platz zwei. Über die 50 Meter Hürden lief er in 10,41 Sekunden auf den dritten Platz. Einen zweiten Platz erzielte Hanna Heil (W11) über 50 Meter Hürden in 9,07 Sekunden. Die Mixed-Staffel über 4x50 Meter mit Lenya und Emma Stegel, Hanna Heil und Enis Yilmaz kam in 34,55 Sekunden auf Platz zwei.

Weitere Endkampfplatzierungen erreichte in der W11 Myrielle Urban im Weitsprung (3,83 m, 5.) und Hanna Heil Platz (3,76 m, 7.). Im Kugelstoßen erreichten Natalie D’Jesus (6,01) und Myrielle Uraban Platz sieben und acht (5,81m). Emma Stegel lief die 50 Meter Hürden in 9,79 Sekunden (7.).

Bei der W10 lief Mariam Eichler 9,07 Sekunden über 50 Meter und landete auf Platz acht. Bei der M11 stieß Luis Wagner den Medizinball 5,82 Meter weit (6.), Tom Reith wurde über 50 Meter Hürden Fünfter.