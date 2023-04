Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Betrieb der Tafel und der Seniorenbegegnungsstätte Villa Malta, Sanitätsdienst, Katastrophenschutz und Erste-Hilfe-Kurse: Das Aufgabenspektrum des Malteser Hilfsdiensts in Frankenthal ist enorm. Seit Januar steht Tanja Wagner als Geschäftsführerin an der Spitze des Stadtverbands – dem größten in der Diözese. Was sie erwartet, weiß die 45-Jährige ziemlich genau.

Im Grunde war es keine große Überlegung, ob Tanja Wagner, bislang Stellvertreterin der Geschäftsführerin Verena Rothmund, nach deren Ausscheiden an die Spitze aufrückt.