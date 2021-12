Die Corona-Pandemie und der Kampf gegen das Virus haben in diesem Jahr auch in Frankenthal viele Kräfte gebunden. Die Impfkampagne, die im Januar mit der Eröffnung des Impfzentrums so hoffnungsvoll begann, ruckelte immer wieder. Doch es gab auch viele andere Nachrichten, die die Redaktion beschäftigten. Gute wie die, dass auf dem ehemaligen Real-Gelände in Zukunft viele Familien ein Zuhause in Frankenthal finden könnten. Und bestürzende wie die, als auf einen Schlag 30 Menschen in einem Haus im Meergartenweg wegen eklatanter Baumängel ihre Wohnungen verlassen mussten. Einige von ihnen können immer noch nicht in ihre eigenen vier Wände zurück. Was uns aus dem Jahr 2021 sonst noch in Erinnerung bleiben wird – aus der Stadt, aus dem Umland, aus Sport und Kultur, lesen Sie hier.