Wenn Geschäfte oder andere Einrichtungen längere Zeit geschlossen sind, muss auf die Wasserinstallation geachtet werden. Werde das versäumt, könnte die Trinkwasserqualität in den betroffenen Räumen darunter leiden, warnen die Stadtwerke Frankenthal.

Einfach nur die Wasserhähne geschlossen halten, wenn eine behördliche Anordnung zur Schließung der Räume vorliegt – das reicht nicht, erklären die Werke zu dem Thema, das angesichts der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Die Wasserinstallation müsse man weiter im Auge behalten, erklärt dazu Christoph Bauer, technischer Bereichsleiter bei den Stadtwerken.

Das heißt konkret: Die Nutzer der Räume müssten dafür sorgen, dass das Wasser „in der häuslichen Anlage regelmäßig vollständig ausgetauscht wird“. Dazu müssen „alle Wasserhähne und andere Entnahmestellen im Gebäude wie Duschen, Toiletten et cetera mindestens alle sieben Tage – besser noch alle drei Tage – genutzt werden.“

Stilllegung als Alternative

Damit beispielsweise bei der Wiedereröffnung Trinkwasser in einwandfreier Qualität „aus den Hähnen“ kommt, müssen einige technische Vorgaben beachtet werden. Diese sind in der DIN EN 806-5 und der DIN 1988-100 geregelt. „Während der Schließung muss sichergestellt sein, dass entweder der bestimmungsgemäße Betrieb aufrechterhalten oder die Trinkwasser-Installation vorübergehend stillgelegt wird“, fasst Bauer die Forderungen aus diesen DIN-Normen zusammen.

Wer in der nächsten Zeit tatsächlich kein Trinkwasser mehr benötigt, für den ist nach Einschätzung der Stadtwerke eine vorübergehende Stilllegung die bessere Alternative. In diesem Fall wird die Installation am Hausanschluss abgesperrt. Ist nicht das ganze Gebäude betroffen, muss die Absperrarmatur in der Zuleitung zur einzelnen Wohn- oder Geschäftseinheit abgesperrt werden.

Handwerker ansprechen

Da in diesem Fall das Wasser in den Rohren stehen bleibt, sollte es bei der späteren Inbetriebnahme „an allen Entnahmestellen so lange laufen gelassen werden, bis sich die (kalte) Temperatur nicht mehr ändert“, fasst es Bauer zusammen.

Wer sich unsicher ist, welcher Weg für seinen Betrieb der richtige ist, sollte sich nach Angaben der Werke an einen Fachbetrieb für den Bereich Sanitär-Heizung-Klima wenden. Denn: „Die Zuständigkeit der Stadtwerke endet hinter dem Hausanschluss. Für die Installationen im Gebäude sind die entsprechenden Handwerksbetriebe zuständig.“

