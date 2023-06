Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als „Gifthexe“ und „Ami-Flittchen“ von der Boulevardpresse tituliert, gelangte sie in den 50er-Jahren zu trauriger Berühmtheit: Eine Frau ermordete in Worms ihren Ehemann und ihren Schwiegervater und ihre beste Freundin. Das verwendete E 605 wurde bekannt als „Wormser Gift“. Krimiautor Walter Landin aus Dirmstein hat den Fall in seinem neuesten Roman verarbeitet – und Post von einem Familienmitglied eines Ermordeten bekommen.

Wenn Flocki nicht gewesen wäre, wären die Morde vielleicht nie ans Licht gekommen. Der Hund gehörte Anni Hamann, Christa Lehmanns bester Freundin. Er leckte auf, was