Länger als ursprünglich angedacht dauert die Sperrung der Kurzen Straße gegenüber des Parkhauses am Bahnhof an. Ab 24. Februar mussten die Straße und der Gehweg im Bereich der Einmündung an der Ecke Eisenbahnstraße gesperrt werden. Grund für die Sperrung war eine defekte Gasleitung. Geplant war, dass die Reparaturen am 13. März abgeschlossen sein sollten. Doch bis Anfang dieser Woche war die Straße noch immer nicht befahrbar. Auf Anfrage bei den Stadtwerken Frankenthal heißt es, dass die Reparaturen an der Gasleitung zwar abgeschlossen seien. Doch wurde bei diesem Einsatz ein defekter Sinkkasten entdeckt. „Dieser wird repariert, im Anschluss wird der Straßenbelag aufgebracht und der Gehweg wiederhergestellt“, teilt eine Sprecherin der Stadtwerke mit. Spätestens Ende dieser Woche sollen die Arbeiten dann endgültig erledigt sein.