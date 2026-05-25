Aufnahmestopp in einem offenen Treff? Im Café Miteinander vom Mehrgenerationenhaus ist der Fall eingetreten. Warum das so ist, haben wir bei einem Besuch wissen wollen.

Die schlechte Nachricht zuerst: Weitere Gäste aufzunehmen, scheitert an den begrenzten Räumlichkeiten. Kerstin Görlitz, die gemeinsam mit Tyshea Washington die Aktionen im Mehrgenerationenhaus koordiniert, sagt: „Das Café findet schon in unserem größten Raum statt. Wir haben einfach nicht mehr Platz.“ Was hingegen funktionieren würde: Im MGH ein zweites Café dieser Art zu eröffnen. „Doch dafür müsste sich jemand finden, der es organisiert. Es muss immer einen Kümmerer geben, der verantwortlich ist“, erklärt Sigrid Sioud, die als Zeitspenderin das Angebot leitet.

Die gute Nachricht ist, dass sich das Café Miteinander zum größten Zugpferd des MGH mit den meisten Teilnehmern entwickelt hat. Und das in Zeiten, in denen allerorten über schwindendes Engagement und Mitgliederschwund geklagt wird. Es ist ein Erfolgsmodell, das auf gelebter Lebenshilfe beruht. Im Café treffen sich verschiedene Generationen und Kulturen. Plakativ gesagt: ein Mikrokosmos der Gesellschaft im besten Sinne. Mittlerweile platzt das Café mit einem festen Stamm von rund 30 Gästen aus allen Nähten. Sioud hat inzwischen einen Riegel vorgeschoben: Neueinsteiger dürfen erst kommen, wenn sich ein Stammgast verabschiedet. Doch das hat in der eingeschworenen Gruppe derzeit niemand vor. Jeden Donnerstag trifft man sich.

Café als Familienersatz

An diesem Nachmittag wird eine Dame überschwänglich begrüßt. „Da kommt ja unser Ehrengast“, ruft Sioud und geleitet Dagmar, die auf Krücken kommt, zu ihrem Stuhl. Die 85-Jährige lag drei Wochen wegen einer gebrochenen Hüfte in der Stadtklinik. Schon kurz darauf plaudert sie lebhaft mit Gülsüm. Die 38-jährige Türkin lebt seit rund zwei Jahren in Deutschland. In ihrer Heimat unterrichtete sie Mathematik. Nun möchte sie unbedingt wieder in den Schuldienst. Dafür müsse sie sehr gut Deutsch sprechen. „Das Café ist für mich sehr wertvoll. Ich übe hier die für mich fremde Sprache und fühle mich willkommen“, sagt die junge Frau.

Auch für Kerem (Name von der Redaktion geändert) war das Café lange Zeit eine Art Familienersatz. Seine Frau war in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert, er kam ohne sie mit seinen zwei halbwüchsigen Kindern nach Frankenthal. Umso größer ist nun die Freude der Gruppe: Seine Frau wurde freigelassen, seit Kurzem ist die Familie wieder vereint. Mit Hilfe einer Übersetzungs-App erzählt Kerem von seinem Schicksal. Er war in der Türkei Polizist und saß als Regierungsgegner ebenfalls im Gefängnis.

Kindheit voller Angst

„Ich habe Ähnliches hinter mir“, sagt daraufhin Margarete mitfühlend. Die agile Seniorin, mit 91 Jahren die Älteste der Runde, erinnert sich an ihre Kindheit voller Angst. Ihr Vater war Lehrer, verweigerte den Hitlergruß und wurde denunziert. „Hätte Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wären wir im KZ gelandet“, erzählt sie.

Nach einem kurzen nachdenklichen Schweigen wendet sich die Gruppe wieder leichteren Themen zu. Es wird viel gelacht, die Teller sind gut gefüllt. Heute hat Claudia gebacken. Traditionell bringen die Besucher abwechselnd Selbstgebackenes mit. Ihr Rhabarberkuchen wird allseits gelobt. Claudia schreibt das Rezept auf, Marlene fertigt Kopien an und verteilt sie in der Runde.

Auch Sioud hat wieder Zettel dabei – Hinweise auf einen Vortrag über Ernährung, ein Fest auf dem Jakobsplatz oder ein Frühstück mit Kräutern. Die Leiterin ist ständig auf der Suche nach Freizeitideen für ihre Schützlinge, mit denen sie auch gemeinsam ins Kino, Restaurant oder zum Strohhutfest geht.

„Sigrid ist das Herz des Cafés, hält die Gruppe zusammen, ist eine tolle Ideengeberin und organisiert für unsere Ausflüge den Fahrdienst“, sagt Margot herzlich. Die 62-Jährige kommt regelmäßig, weil sie sich bewusst auf das Älterwerden vorbereiten möchte. „So etwas lernt man nirgendwo. Und es ist doch so wichtig: Wie kommen Senioren im Alltag klar? Wie kochen sie? Wie gehen sie mit Einsamkeit um?“

„Aus dem Haus trauen“

Margarete antwortet darauf mit einem Satz, der an diesem Nachmittag hängen bleibt: „Für das Alleinsein kann man nichts. Doch für seine Einsamkeit ist man selbst verantwortlich. Man darf sich nicht verkriechen und muss sich aus dem Haus trauen.“

Marlene, die erst vor Kurzem ihren Mann verloren hat, nickt zustimmend. „Ich fühle mich hier wie zuhause und kann mich von traurigen Gedanken ablenken.“ Und Renate, die im MGH außerdem eine Kochgruppe sowie ein Erzähl-Café für Frauen über 50 anbietet, ergänzt: „Jede Woche nehmen wir von unseren Treffen etwas mit. Und sagen: Was war das wieder für ein toller Nachmittag!“

Info

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