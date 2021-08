Dass bislang nur ein Teil der Finanzhilfen abgerufen wurde, mit denen die Bundesregierung von den Corona-Regeln besonders betroffene Branchen unterstützen will, wundert Ulla Matejcek nicht. Sie betreibt mit Ehemann Franz in Großkarlbach eine Eventagentur. Geld vom Staat haben sie seit März kaum bekommen.

Ständig wechselnde Regelungen, ständig neue Berechnungsgrundlagen und Formulare, mal ist das Internetportal noch nicht freigeschaltet, mal sind die Formulare noch nicht da: „Man fühlt sich auf den Arm genommen – und allein gelassen“, sagt Ulla Matejcek. Stundenlange Recherchen und Telefonate mit dem Steuerberater, mit staatlichen Stellen und Hotlines hat sie seit Mitte März hinter sich. Letztlich angekommen ist wenig. Dabei seien sie und ihr Ehemann, der als Musiker sein Geld verdient, im Frühjahr noch recht optimistisch gewesen. Die Soforthilfe für April bis Juni konnten sie selbst beantragen. „Das ging ganz gut.“ Weil allerdings bei der Soforthilfe wie auch bei der nachfolgenden Überbrückungshilfe bis August nur laufende Kosten, etwa für die Betreuung der Webseite, Telefonanschluss und Werbeportale, angerechnet wurden, fielen sie, wie zahlreiche andere in der Kulturbranche, durch das Raster „Viel blieb da nicht. Aber wir waren dankbar für alles, was kommt.“ An einen Lebensunterhalt oder gar Gehälter für sich und ihre 450-Euro-Kraft, die sie aus eigener Tasche weiter beschäftigten, sei da nicht zu denken gewesen.

Angst vor der Abwärtsspirale mit Hartz IV

Stattdessen gab es den Rat, sie sollten doch Hartz IV beantragen. Direkt mit den ersten Unterlagen für das Arbeitslosengeld II sei die Aufforderung verbunden gewesen, man müsse sich für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Ein Hinweis, der Matejcek ein mulmiges Gefühl gab. „Ich habe ja meinen Beruf und meine Agentur – nur darf ich gerade kein Geld damit verdienen.“ Sie unterschrieb dennoch. Jobangebote kamen sechs Monate lang letztlich keine. Allerdings Rückfragen zu Kontobewegungen. „Man macht sich komplett nackt“, so die Erfahrung der 56-Jährigen mit Hartz IV. „Mit durchschnittlich 500 Euro im Monat kann man keine Familie ernähren.“ Weil Matejceks mit ihren acht Kindern auf einem eigenen alten Anwesen leben, hätten sie vor einer Verlängerung der Arbeitslosenhilfe zunächst das Haus verkaufen müssen. „Da war dann Schluss“, sagt die Agentur-Chefin. „Ohne das Haus wären wir langfristig tatsächlich ,Hartzer’ geworden, ohne Alterssicherung.“

Während die Großkarlbacher Familie die ersten Anträge noch alleine bearbeiten konnte, sei es ab Sommer Pflicht gewesen, einen Steuerberater damit zu beauftragen. „Man kommt gar nicht mehr auf die Portale.“ Selbst der Profi sei an der Flut an ständig wechselnden Auflagen manchmal verzweifelt. Bei den Überbrückungshilfen für September und Oktober habe er ihnen letztlich sogar eher abgeraten, es überhaupt mit einem Antrag zu versuchen. Der Hauptanteil der angekündigten Milliarden Euro seien Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). „Damit verschulden wir uns zusätzlich und rutschen in eine Abwärtsspirale.“

Mehrwertsteuersenkung: „Bringt nichts“

Im November schließlich seien die Finanzhilfen zum ersten Mal umsatzorientiert gewesen. „Das war für uns gut“, sagt Matejcek. Allerdings sei diese Berechnungsgrundlage im Grunde auch wieder falsch gewesen. „In der Gastronomie hat man ja beispielsweise am Ende des Monats nicht den Umsatz, sondern nur den Gewinn.“ Letztlich sei also in manchen Fällen wohl deutlich zu viel gezahlt worden. Ein Problem, das Ulla Matejcek nicht hat: „Wir haben bisher sowieso nur das Geld für die erste Novemberhälfte bekommen.“ Wann der Rest und die Dezemberhilfe kommen? „Keine Ahnung.“ Sie weiß nur: „Ständig müssen wir neue Unterlagen vorlegen.“

Zu allem Überfluss habe die befristete Senkung der Mehrwertsteuer von Juli bis Jahresende für große Mehrarbeit gesorgt. „Gebracht hat das am Ende nichts“, glaubt die Eventmanagerin. Sie findet: „Das war alles nicht richtig durchdacht.“ Matejcek fragt sich, warum man nicht einfach auf die Daten der Finanzämter zugegriffen und einen gewissen Prozentsatz der Gewinne aus den Vorjahren als Ausgleich für die Ausfälle angesetzt habe. „Damit könnten die ganzen Prüfungen und Nachfragen entfallen.“ Stattdessen erlebt sie bürokratische Hürden, an denen selbst Fachleute verzweifeln. „Das kann’s doch nicht sein.“