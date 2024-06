Die Städtische Musikschule stößt immer mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. Fürs neue Schuljahr müssen laut Schulleiter Stefan Glöckner mit 240 Anmeldungen in allen Fachbereichen Wartelisten geführt werden. Die Hitliste der beliebtesten Instrumente führen Klavier, Violine und Gitarre an.

Die Musikschule öffnet sich dennoch für neue Angebote. Als Beispiel nannte ihr Chef Stefan Glöckner im Kulturausschuss die Saz, eine orientalische Langhalsgitarre,