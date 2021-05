Jedes sechste Kind unter 18 Jahren in Frankenthal wächst in einer Familie auf, die sogenannte Hartz-IV-Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) bezieht. Das geht aus einer Studie zum Thema „Kinderarmut in Deutschland“ hervor, die die Bertelsmann Stiftung vorgelegt hat.

Als „arm“ betrachten die Autoren der Studie alle Leistungsbezieher nach dem SGB II. In Frankenthal lag die Quote der Kinder in Familien mit SGB-II-Bezug bei 16,7 Prozent. Verglichen mit dem Zeitraum fünf Jahre zuvor (17,3 Prozent im Jahr 2014) ist ihr Anteil nur geringfügig gesunken. Zum Vergleich: Der Durchschnittswert in Rheinland-Pfalz lag 2019 bei 11,6 Prozent Betroffenen, deutschlandweit erreichte die Quote 13,8 Prozent.

Besonders verbreitet sind niedrige Einkommen in Familien mit alleinerziehenden Eltern; in Rheinland-Pfalz lag der Anteil der davon betroffenen Kinder bei 42,8 Prozent. Als besonderes Problem solcher Kinder und Jugendlichen heben die Autoren der Bertelsmann-Studie verminderte Bildungschancen hervor: So könnten sich 13 Prozent zu Hause nicht an einen ruhigen Ort zum Lernen zurückziehen, und 24 Prozent verfügten über keinen Computer mit Internetzugang. Zudem könnten Kinder aus armen Familien „weniger als andere Kinder und Jugendliche an kulturellen und sozialen Aktivitäten teilnehmen“.

Durch die Corona-Krise werde sich die Lage weiter verschärfen, erwarten die Autoren der Bertelsmann-Studie. Umso wichtiger sei es, auf die Betroffenen und ihre Eltern zuzugehen und ihnen Beratung und Hilfe zu bieten.