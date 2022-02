Mit teils drastischen Worten wird in einem anonymen Flugblatt vor den Corona-Schutzmaßnahmen und insbesondere vor der Impfung gegen das Sars-CoV-2-Virus gewarnt. Wie die Polizei bestätigt, ist das Dokument an mehreren Orten im Stadtgebiet – nach RHEINPFALZ-Information unter anderem in der Carl-Bosch-Siedlung und im Albrecht-Dürer-Ring – aufgetaucht. Außerdem sei ein Exemplar an eine Außenwand des Albert-Einstein-Gymnasiums geklebt worden. Ob die Inhalte strafrechtlich relevant sind, wird laut Polizei derzeit von dem zuständigen Fachreferat geprüft. Unter anderem fordert der Verfasser der Schrift unter dem Namen Weiße Rose 2.0 dazu auf, sich der Test- und Maskenpflicht zu widersetzen. Berufsgruppen wie Lehrer und Ärzte werden als Verbrecher bezeichnet, dem Staat werden mit bei Reichsbürgern gebräuchlichen Formulierungen seine hoheitlichen Rechte abgesprochen. Bereits Anfang Januar war ein ähnliches, anonym verfasstes Schreiben in größerem Stil in Frankenthal in Briefkästen geworfen. Es wurde unter anderem im Lauterecken Viertel, den Straßen rund um den Weinbietring, im Umfeld des Albrecht-Dürer-Rings sowie im Heßheimer Viertel verteilt.