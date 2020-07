Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Frankenthal rollt nach Angaben des Unternehmens aktuell eine neue Welle „dubioser Telefonanrufe“. Die mutmaßlichen Betrüger behaupteten bei ihren Telefonaten, dass sie im Auftrag der Stadtwerke Rechnungen stellten und hierfür Daten wie die Zählernummer und die Kontoverbindung des jeweiligen Kunden benötigen würden. Die Stadtwerke stellen in einer am Freitag verbreiteten Pressemitteilung unterdessen klar, dass sie niemanden mit der Rechnungsstellung beauftragt hätten. Sie warnen ausdrücklich davor, den Unbekannten sensible Daten wie Zählernummer oder die IBAN zu nennen.