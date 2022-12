Bei einem bundesweiten Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, erproben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte ab 11 Uhr zum Beispiel Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln oder Warn-Apps. Auch in Frankenthal werden ab 11 Uhr die Sirenen aktiviert. Getestet wird das städtische Sirenennetz von der Feuerwehr. Um 11.45 Uhr erfolgt dann die Entwarnung. Am Donnerstag wird zudem Cell Broadcast zum ersten Mal getestet. Dabei handelt es sich um eine Warnnachricht, die direkt auf das Handy geschickt wird.

„Eigenvorsorge ist für uns alle wichtig. Unabhängig von der Weltlage gibt es auch lokale Ereignisse, auf die man als Bürger vorbereitet sein sollte“, sagt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). „Den Einsatzkräften hilft es, wenn unsere Bürger für Notfallsituationen beispielsweise genügend Essensvorräte, Trinkwasser und Medikamente zu Hause haben.“ Unter www.frankenthal.de/notfall hat die Stadt wichtige Informationen rund um mögliche Notfallsituationen zusammengefasst, etwa zu Verhaltensweisen im Katastrophenfall, welche Dokumente zu Hause griffbereit aufbewahrt werden sollten und was alles in einen Notfallrucksack gehört. Rückmeldungen zur bundesweiten Aktion können Bürger unter www.warntag-umfrage.de geben.