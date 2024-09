Die 20 Sirenen im Stadtgebiet Frankenthal und in den Vororten haben den jährlichen Test bestanden. Darüber informieren Stadtverwaltung und Feuerwehr auf Anfrage. Einige wenige Anwohner hätten in Sozialen Medien moniert, die Sirenen in ihrem jeweiligen Wohngebiet seien zu leise. Nach Einschätzung der Stadt könne das beispielsweise an der Isolierung der Fenster oder anderen baulichen Gründen liegen. Außerdem sei der Heulton an einigen Stellen wohl erst einige Minuten nach 11 Uhr angesprungen. Gewarnt wurde mit einem auf- und abschwellenden Ton, entwarnt mit einem Dauerton. Beide Warntöne dauerten jeweils eine Minute. In der Feuerwehreinsatzzentrale gab es laut Mitteilung keine Anrufe wegen der Aktion. Im vergangenen Jahr hatten sich 120 Bürger an einer Umfrage der Feuerwehr Frankenthal beteiligt. Sie wollte im Nachgang des Warntags wissen, wie gut die Sirenen zu hören waren. Die Bilanz war überwiegend positiv.

Mit dem bundesweiten Warntag, der dieses Jahr am Donnerstag, 12. September, war, wollen die Behörden bei der Bevölkerung ein Bewusstsein schaffen für Notfallsituationen. Neben den Sirenen vor Ort löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Warnung aus, die unter anderem über die Apps Katwarn und Nina auf Mobiltelefonen verteilt wird. Informationen zum Verhalten in Notfällen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.frankenthal.de/notfall.