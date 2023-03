Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur einen Mausklick in der Leitstelle der Feuerwehr braucht es noch, um die in der Stadt und den Vororten installierten Sirenen zu aktivieren. Zum bundesweiten Warntag heulen sie um 11 Uhr am Donnerstag auch in Frankenthal auf. Eine Dreiviertelstunde später folgt die Entwarnung.

Herbert Philipps hat vorgesorgt: Falls Anrufe kommen sollten, sind vier Telefone in der Hauptfeuerwache am Nordring besetzt, um besorgte Bürger schnell wieder beruhigen zu können. Und normalerweise