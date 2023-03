Nach dem Streikaufruf mehrerer Gewerkschaften kann es am Freitag, 24. März, zu Einschränkungen bei Dienstleistungen der Verwaltung kommen. Wie die Stadt mitteilt, bleibt die Straßenverkehrsbehörde inklusive Zulassungs- und Führerscheinstelle für den Publikumsverkehr komplett geschlossen. Das Kinder- und Jugendbüro habe ebenfalls seine Beteiligung am Warnstreik angekündigt. Am Freitag könne es deshalb zur Schließung einzelner Treffs kommen. Die Verwaltung sei durchgehend besetzt und unter Telefon 06233 89858 zu erreichen. In den Kindertagesstätten werde gegebenenfalls bereits am Donnerstag, 23. März, gestreikt. Geschlossen wären dann die Einrichtungen Am Strandbad sowie in der Fontanesi-, Weid- und Haydnstraße. In der Kita Kirchgrabenstraße würden bei verkürzten Öffnungszeiten nur die Kinder berufstätiger Eltern betreut, heißt es weiter. Am Freitag, 24. März, seien dann die Kitas Jean-Ganss-Straße, Am Strandbad, Fontanesistraße, im Mehrgenerationenhaus sowie in der Haydn- und Weidstraße geschlossen. Notbetreuung mit verkürzten Betreuungszeiten seien für die Einrichtungen Pilgerstraße, Sapperstraße, Kirchgrabenstraße und Hans-Holbein-Straße angekündigt. Alle betroffenen Eltern seien bereits informiert worden.