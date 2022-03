Die für Dienstag, 8. März, von der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst angekündigten Warnstreiks werden sich auch in Frankenthal auswirken. „Nach derzeitigem Stand“ blieben am Dienstag drei städtische Kindertagesstätten komplett geschlossen, erklärte die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage. Betroffen davon seien die Einrichtung im Nachtweideweg und die beiden Eppsteiner Kitas in der Kirchgraben- und der Weidstraße. In den Kitas Jean-Ganss-Straße und Mehrgenerationenhaus werde die Betreuung streikbedingt eingeschränkt. Die Eltern der Einrichtungen seien Ende der Woche informiert worden, so die Stadt.