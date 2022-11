In zwei Frankenthaler Betrieben hat es nach Angaben der IG Metall am Donnerstag Warnstreiks gegeben. Ziel der Aktionen im Zuge der aktuell laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektrobranche waren demnach der Pumpenhersteller KSB und das Werk von Howden Turbo.

Beschäftigte der Produktionsschichten bei KSB seien dazu aufgefordert worden, ihre Arbeit eine Stunde früher niederzulegen, sagte Gewerkschaftssekretär Mathias Franz. Bei den Schichten, die am frühen Morgen und um die Mittagszeit endeten, seien nach seinem Eindruck die meisten Mitarbeiter dem Aufruf gefolgt, erklärte der IG-Metall-Vertreter auf RHEINPFALZ-Anfrage. Eine weitere Aktion war ihm zufolge für abends gegen 21 Uhr zum Ende der Spätschicht geplant.

Einmalzahlung abgelehnt

„Wir haben viel Zuspruch dafür bekommen, dass wir das Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt haben“, sagte Franz. Die dabei in Aussicht gestellte Einmalzahlung von rund 3000 Euro halten nach seinem Eindruck die meisten Gewerkschafter für nicht ausreichend. Umgerechnet auf eine Laufzeit von 30 Monaten, blieben dem einzelnen 100 Euro mehr. „Bei einem längeren Weg zur Arbeit ist das für manche lediglich eine Tankfüllung mehr, aber kein Ausgleich für all die anderen Dinge, die deutlich teurer geworden sind“, betont der Sekretär.

Forderung: acht Prozent mehr

Warnstreiks haben am Donnerstag auch beim Verdichter-Produzenten Howden stattgefunden. Zur Beteiligung und der Resonanz auf die Forderungen der IG Metall konnte Franz keine Angaben machen. Die Gewerkschaft möchte für ihre Mitglieder in der aktuellen Tarifrunde acht Prozent mehr Geld. Betriebe wie KSB, die gut dastünden, könnten diesen Aufschlag verkraften, sagte Mathias Franz. Dass die Forderung unterhalb der derzeitigen Inflationsrate liegt, begründet die IG Metall mit Rücksichtnahme auf wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen in der Branche.