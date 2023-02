In 14 städtischen Kindertagesstätten ist der Betrieb wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Mittwoch eingeschränkt oder komplett lahmgelegt. Damit sind mehr als zwei Dritteln der 19 Einrichtungen der Stadt von dem Ausstand betroffen. In neun Kitas gibt es für berufstätige Eltern ein verkürztes Betreuungsangebot, fünf bleiben komplett zu. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Eltern seien informiert und bereits vor einigen Wochen auf die Streik-Ankündigung hingewiesen worden. Der Streik trifft in Frankenthal auf eine ohnehin angespannte Betreuungssituation. Personelle Engpässe und Krankheitsfälle sorgen immer wieder für Einschränkungen. So waren beispielsweise Ende Januar 100 Kinder in der Notbetreuung. Weitere Bereiche des öffentlichen Lebens sind nach Kenntnis der Stadt von den Warnstreiks nicht betroffen. Der Frust wegen des anhaltenden Personalmangels sei gerade in den Kitas massiv, sagt der Verdi-Bezirksgeschäftsführer Pfalz, Jürgen Knoll. Zum Streik aufgerufen seien am Mittwoch auch Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der Stadtklinik. Die Gewerkschaft fordert für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Notbetreuung ist am Mittwoch (Stand Montagnachmittag) in den Kitas Nachtweideweg, Hauptstraße Mörsch, Gotthilf-Salzmann-Straße, Odenwaldstraße, Kirchgrabenstraße, Hans-Holbein-Straße, Carl-Spitzweg-Straße, in der Krippe im Mehrgenerationenhaus sowie in der Kita Haydnstraße. Geschlossen sind die Kitas Jean-Ganss-Straße, Am Strandbad, Fontanesistraße, Wilhelm-Hauff-Straße und Weidstraße sowie die Kita im Mehrgenerationenhaus. Die Verwaltung weist darauf hin, dass sich die Situation auch noch kurzfristig ändern könne.